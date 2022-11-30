Замглавы МИД Рябков: Россия никогда не будет побеждена

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине. По его словам, Россия никогда не будет побеждена.
Замглавы МИД Рябков: Россия никогда не будет побеждена
  • РИА Новости

Он отметил, что развитие ситуации на Украине вызывает обеспокоенность, потому что США и их так называемые «союзники» решили оказывать более широкую поддержку Киеву, чтобы нанести России «стратегическое поражение».

По словам Рябкова, это самый большой стратегический просчёт западных правительств и элит.  

«Россия никогда не будет побеждена. Россия будет продолжать свой курс, и все цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал он. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить.

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