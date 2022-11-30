Замглавы МИД Рябков: Россия никогда не будет побеждена
- РИА Новости
Он отметил, что развитие ситуации на Украине вызывает обеспокоенность, потому что США и их так называемые «союзники» решили оказывать более широкую поддержку Киеву, чтобы нанести России «стратегическое поражение».
По словам Рябкова, это самый большой стратегический просчёт западных правительств и элит.
«Россия никогда не будет побеждена. Россия будет продолжать свой курс, и все цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить.