Замглавы МИД Рябков: Россия никогда не будет побеждена

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине. По его словам, Россия никогда не будет побеждена.

Он отметил, что развитие ситуации на Украине вызывает обеспокоенность, потому что США и их так называемые «союзники» решили оказывать более широкую поддержку Киеву, чтобы нанести России «стратегическое поражение».

По словам Рябкова, это самый большой стратегический просчёт западных правительств и элит.

«Россия никогда не будет побеждена. Россия будет продолжать свой курс, и все цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить.