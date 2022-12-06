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Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине.
Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине
  • РИА Новости

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, — с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 выразил уверенность, что Франция и Соединённые Штаты совместно должны подготовить диалог между Россией и Украиной.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания испугались достигнутых в марте договорённостей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой.

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