Макрон считает, что Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 выразил уверенность, что Франция и Соединённые Штаты совместно должны подготовить диалог между Россией и Украиной.

По словам Макрона, которые передаёт РИА Новости, Вашингтон и Париж одинаково смотрят на ситуацию вокруг Украины.

«Мы должны подготовить диалог к тому дню, когда стороны вернутся за стол переговоров, а это будет зависеть от украинцев», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что США и Франция продолжат осуществлять поставки вооружения Киеву.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.