Макрон считает, что Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной
- globallookpress.com
По словам Макрона, которые передаёт РИА Новости, Вашингтон и Париж одинаково смотрят на ситуацию вокруг Украины.
«Мы должны подготовить диалог к тому дню, когда стороны вернутся за стол переговоров, а это будет зависеть от украинцев», — сказал французский лидер.
Макрон добавил, что США и Франция продолжат осуществлять поставки вооружения Киеву.
Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.