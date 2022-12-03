Макрон считает, что Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 выразил уверенность, что Франция и Соединённые Штаты совместно должны подготовить диалог между Россией и Украиной.
Макрон считает, что Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной
  • globallookpress.com

По словам Макрона, которые передаёт РИА Новости, Вашингтон и Париж одинаково смотрят на ситуацию вокруг Украины.

«Мы должны подготовить диалог к тому дню, когда стороны вернутся за стол переговоров, а это будет зависеть от украинцев», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что США и Франция продолжат осуществлять поставки вооружения Киеву.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить