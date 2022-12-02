Чавушоглу: Запад должен усадить Украину за стол переговоров

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Турция считает, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу: Запад должен усадить Украину за стол переговоров
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Слова турецкого министра приводит ТАСС.

Такое заявление Чавушоглу сделал в Риме на конференции «Средиземноморские диалоги».

«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров (с Россией. — RT)», — сказал он.

Чавушоглу признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и России встречались в Анталье и Стамбуле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания испугались достигнутых в марте договорённостей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой.

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