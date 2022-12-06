Блинкен: США хотят, чтобы переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что страна хочет, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир.

Он отметил, что конфликт «почти наверняка» закончится при помощи дипломатии и переговоров.

«Полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен добавил, что Вашингтон хочет избежать «надуманного» мира для Украины.

4 декабря сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе заявил, что американский лидер Джо Байден сигнализирует президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости переговоров с Москвой.

Журналист Тед Снайдер выразил мнение, что речь Зеленского о Минских соглашениях, которую он произнёс в ходе своего выступления на саммите G20 на Бали, противоречит истории российско-украинских отношений.