Речь президента Украины Владимира Зеленского о Минских соглашениях, которую он произнёс в ходе своего выступления на саммите G20 на Бали, противоречит истории российско-украинских отношений.

Такое мнение выразил журналист Тед Снайдер в статье, опубликованной в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.

15 ноября Зеленский заявил, что Киев не намерен заключать новые Минские соглашения с Москвой, «потому что Россия нарушит их сразу же после заключения».

«Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю», — указал журналист.

Снайдер напомнил, что именно Украина, а не Россия, использовала предоставленное соглашениями время на наращивание своих военных сил.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет, подтверждают нежелание Киева вести переговоры.