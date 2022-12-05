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The Responsible Statecraft: слова Зеленского о Минских соглашениях противоречат истории

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Речь президента Украины Владимира Зеленского о Минских соглашениях, которую он произнёс в ходе своего выступления на саммите G20 на Бали, противоречит истории российско-украинских отношений.
The Responsible Statecraft: слова Зеленского о Минских соглашениях противоречат истории
  • Gettyimages.ru

Такое мнение выразил журналист Тед Снайдер в статье, опубликованной в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.

15 ноября Зеленский заявил, что Киев не намерен заключать новые Минские соглашения с Москвой, «потому что Россия нарушит их сразу же после заключения».

«Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю», — указал журналист.

Снайдер напомнил, что именно Украина, а не Россия, использовала предоставленное соглашениями время на наращивание своих военных сил.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет, подтверждают нежелание Киева вести переговоры.

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