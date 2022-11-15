Песков: заявление Зеленского о «Минске-3» подтверждает нежелание Киева вести переговоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет, подтверждают нежелание Киева вести переговоры.

Об этом пишет РИА Новости.

«Абсолютно подтверждает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, подтверждает ли данное заявление Зеленского позицию о нежелании вести переговоры с Москвой.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен заключать новые Минские соглашения с Москвой.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках G20 выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров.