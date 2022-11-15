Песков: заявление Зеленского о «Минске-3» подтверждает нежелание Киева вести переговоры
- РИА Новости
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Об этом пишет РИА Новости.
«Абсолютно подтверждает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, подтверждает ли данное заявление Зеленского позицию о нежелании вести переговоры с Москвой.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен заключать новые Минские соглашения с Москвой.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках G20 выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров.