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Politico: заявления Пентагона о возможности переговоров с Россией разозлили власти Киева

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Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало негативную реакцию украинских властей.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что высказывания вызвали недовольство украинских властей, а Вашингтон теперь пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей.

Ранее Милли допустил, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, но сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

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