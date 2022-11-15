Politico: заявления Пентагона о возможности переговоров с Россией разозлили власти Киева

Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало негативную реакцию украинских властей.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что высказывания вызвали недовольство украинских властей, а Вашингтон теперь пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей.

Ранее Милли допустил, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, но сейчас они невозможны из-за позиции Киева.