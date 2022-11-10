Узнать больше

Милли заявил, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта

Короткая ссылка
Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли считает, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта.
Милли заявил, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило CNN.

Милли считает, что окно возможностей для переговоров может появиться предстоящей зимой. 

Он также призвал воспользоваться возможностью переговоров о достижении мира.

При этом Милли заявил, что Вашингтон продолжит вооружать Киев в случае, если переговоры не состоятся или провалятся.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил об отсутствии ясности в вопросе готовности Украины идти на компромиссы с Россией с целью урегулирования продолжающегося кризиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить