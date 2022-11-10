Милли заявил, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта
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Об этом сообщило CNN.
Милли считает, что окно возможностей для переговоров может появиться предстоящей зимой.
Он также призвал воспользоваться возможностью переговоров о достижении мира.
При этом Милли заявил, что Вашингтон продолжит вооружать Киев в случае, если переговоры не состоятся или провалятся.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил об отсутствии ясности в вопросе готовности Украины идти на компромиссы с Россией с целью урегулирования продолжающегося кризиса.