Милли заявил, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта

Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли считает, что шанс на переговоры Москвы и Киева появится при стабилизации линий фронта.

Об этом сообщило CNN.

Милли считает, что окно возможностей для переговоров может появиться предстоящей зимой.

Он также призвал воспользоваться возможностью переговоров о достижении мира.

При этом Милли заявил, что Вашингтон продолжит вооружать Киев в случае, если переговоры не состоятся или провалятся.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил об отсутствии ясности в вопросе готовности Украины идти на компромиссы с Россией с целью урегулирования продолжающегося кризиса.