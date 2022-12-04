Time: Байден намекает Зеленскому на необходимость переговоров с Россией

Президент США Джо Байден сигнализирует украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости переговоров с Россией, заявил сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе.

«Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным», — написал Иоффе в статье для журнала Time.

По его словам, западные союзники Зеленского удерживают Киев от дальнейшей эскалации, чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией.

Он отметил, что украинскому правительству следует готовиться к компромиссам, в том числе к «потере Крыма».

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.