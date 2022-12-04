Time: Байден намекает Зеленскому на необходимость переговоров с Россией
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«Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным», — написал Иоффе в статье для журнала Time.
По его словам, западные союзники Зеленского удерживают Киев от дальнейшей эскалации, чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией.
Он отметил, что украинскому правительству следует готовиться к компромиссам, в том числе к «потере Крыма».
Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.