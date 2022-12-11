Песков: игнорирование Западом озабоченностей России по «Минску» стало предтечей СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил, что предтечей начала спецоперации стало игнорирование западными государствами озабоченностей России по поводу выполнения Минских соглашений по Украине.

Как информирует РИА Новости, журналист Павел Зарубин задал Пескову вопрос: понимала ли российская сторона, что её обманывают?

«Со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент (России Владимир. — RT) Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса», — ответил Песков.

По его мнению, это игнорирование является предтечей СВО.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад намерен отомстить России за то, что Москва терпела его безразличие к саботажу Минских соглашений со стороны Украины.