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Песков: игнорирование Западом озабоченностей России по «Минску» стало предтечей СВО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил, что предтечей начала спецоперации стало игнорирование западными государствами озабоченностей России по поводу выполнения Минских соглашений по Украине.
Песков: игнорирование Западом озабоченностей России по «Минску» стало предтечей СВО
  • РИА Новости

Как информирует РИА Новости, журналист Павел Зарубин задал Пескову вопрос: понимала ли российская сторона, что её обманывают?

«Со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент (России Владимир. — RT) Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса», — ответил Песков.

По его мнению, это игнорирование является предтечей СВО.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад намерен отомстить России за то, что Москва терпела его безразличие к саботажу Минских соглашений со стороны Украины.

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