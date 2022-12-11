Песков: игнорирование Западом озабоченностей России по «Минску» стало предтечей СВО
- РИА Новости
Как информирует РИА Новости, журналист Павел Зарубин задал Пескову вопрос: понимала ли российская сторона, что её обманывают?
«Со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент (России Владимир. — RT) Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса», — ответил Песков.
По его мнению, это игнорирование является предтечей СВО.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад намерен отомстить России за то, что Москва терпела его безразличие к саботажу Минских соглашений со стороны Украины.