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Лавров заявил о желании Запада отомстить России за позицию по Минским соглашениям

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Страны Запада намерены отомстить России за то, что Москва терпела безразличие Запада к саботажу Минских соглашений со стороны Украины, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что российская сторона готова взаимодействовать со всеми, кто согласен сотрудничать на равноправной основе.

«Запад... не хочет этого делать с Российской Федерацией и... решил отомстить лишь за то, что мы долгие годы терпели его полное безразличие по отношению к саботажу минских договорённостей», — приводит газета «Известия» слова Лаврова в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».

Министр добавил, что Москва будет концентрировать усилия на других направлениях.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

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