Лавров заявил о желании Запада отомстить России за позицию по Минским соглашениям
Он отметил, что российская сторона готова взаимодействовать со всеми, кто согласен сотрудничать на равноправной основе.
«Запад... не хочет этого делать с Российской Федерацией и... решил отомстить лишь за то, что мы долгие годы терпели его полное безразличие по отношению к саботажу минских договорённостей», — приводит газета «Известия» слова Лаврова в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».
Министр добавил, что Москва будет концентрировать усилия на других направлениях.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».