Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях объясняют позицию стран Запада относительно конфликта на Украине, сообщил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

Так он прокомментировал слова Меркель о том, что она способствовала заключению этих договорённостей, чтобы дать киевскому режиму время «стать сильнее».

Такое «примечательное интервью» Меркель дала германскому изданию Zeit, отметил дипломат.

«Она призналась, что на деле способствовала заключению Минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, «чтобы стать сильнее»... В том же интервью Меркель с удовлетворением отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы», — сказал Буякевич.

По его словам, «это многое объясняет».

Он напомнил и о словах других европейских чиновников. Например, о высказывании президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который сказал, что «любые призывы к прекращению огня сейчас несерьёзны».

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель регулярно требует неких «побед на поле боя» над российскими военными, отметил дипломат.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко во время беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом, рассказал, что подписал Минские соглашения, чтобы выиграть время.