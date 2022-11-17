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Порошенко рассказал пранкерам, зачем подписывал Минские соглашения

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко во время беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом, рассказал, что подписал Минские соглашения, чтобы выиграть время.
Порошенко рассказал пранкерам, зачем подписывал Минские соглашения
  • РИА Новости

Видеозапись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года», — сказал Порошенко.

По его словам, это время было ему нужно для формирования ВСУ, строительства экономики Украины и обучения украинских военных вместе с НАТО.

Кроме того, экс-президент Украины назвал Минские соглашения «талантливо написанным документом». 

Также Порошенко в беседе с пранкерами признал превосходство Москвы над Киевом в вооружении.

Ранее бывший председатель российского правительства Сергей Степашин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.

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