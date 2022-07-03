Захарова заявила, что Минские соглашения давали шанс Киеву сохранить украинское государство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.

Таким образом она прокомментировала призывы главы британского МИД Лиз Трасс не допустить подписания «новых минских договорённостей».

Захарова отметила «безграмотность» Трасс в этом вопросе.

«Минские договорённости — это был шанс для Киева сохранить украинское государство. (Президент Украины Владимир. — RT) Зеленский, ведомый западниками, от него прилюдно отказался. Второй такой шанс киевскому режиму не выпадет», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Трасс призвала не допустить заключения «нового Минского соглашения» для Украины, по её словам, Киеву нужна «чистая победа над Россией».

В интервью газете Le Journal du Dimanche она заявила, что «плохо продуманный мирный договор» предоставит возможность президенту России Владимиру Путину «перегруппировать свои силы».

Именно поэтому, по словам Трасс, Запад не должен допустить заключения новых Минских соглашений.