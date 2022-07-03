Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала не допустить заключения «нового Минского соглашения» для Украины, по её словам, Киеву нужна «чистая победа над Россией».

В интервью газете Le Journal du Dimanche она заявила, что «плохо продуманный мирный договор» предоставит возможность президенту России Владимиру Путину «перегруппировать свои силы».

Именно поэтому, по словам Трасс, Запад не должен допустить заключения новых Минских соглашений.

«Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит её безопасность», — цитирует её РИА Новости.

Глава британского МИД добавила, что она обсудила этот вопрос со своей французской коллегой Катрин Колонна, «все союзники согласны с этой целью».

Как ранее констатировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на данный момент страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.