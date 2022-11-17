Порошенко признался пранкерам Вовану и Лексусу, что Украине нечем защищаться с воздуха
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Пранкеры опубликовали видеозапись разговора в своём Telegram-канале.
По словам Порошенко, Украине на данный момент нечем защищать свои войска от ударов с воздуха, поэтому необходимо сделать всё, чтобы поставить Киеву ЗРК, самолёты F16 и A10, поскольку таким образом получится «уравновесить наступательные потенциалы России».
«У России в десять раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских ещё значительное превосходство, и в первую очередь это зенитные ракеты», — сказал бывший украинский лидер.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена ускорить поставки систем ПВО Киеву.
Обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Маккиннон со ссылкой на источник в НАТО сообщили: страны Североатлантического альянса опасаются, что в связи с продолжительными поставками оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования.