Порошенко признался пранкерам Вовану и Лексусу, что Украине нечем защищаться с воздуха

Бывший президент Украины Пётр Порошенко во время беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом, признал превосходство Москвы над Киевом в вооружении.

Пранкеры опубликовали видеозапись разговора в своём Telegram-канале.

По словам Порошенко, Украине на данный момент нечем защищать свои войска от ударов с воздуха, поэтому необходимо сделать всё, чтобы поставить Киеву ЗРК, самолёты F16 и A10, поскольку таким образом получится «уравновесить наступательные потенциалы России».

«У России в десять раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских ещё значительное превосходство, и в первую очередь это зенитные ракеты», — сказал бывший украинский лидер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена ускорить поставки систем ПВО Киеву.

Обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Маккиннон со ссылкой на источник в НАТО сообщили: страны Североатлантического альянса опасаются, что в связи с продолжительными поставками оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования.