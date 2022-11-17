Глава МИД Украины Кулеба призвал Блинкена ускорить поставки систем ПВО Киеву
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Он написал в Twitter о телефонном разговоре с госсекретарём США прямо во время «массированной атаки на Украину».
«Я поблагодарил США за их важную помощь и подчеркнул, что необходимо ускорить поставки систем ПВО на Украину. NASAMS уже подтвердили свою эффективность. Я также уверен, что пришло время для комплексов Patriot», — сообщил Кулеба.
Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединённые Штаты продолжат предоставлять Украине военную помощь, в том числе системы ПВО.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны должны «делать больше» для поставок средств ПВО на Украину.