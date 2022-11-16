Глава Пентагона призвал Запад «делать больше» для поставок средств ПВО Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны должны «делать больше» для поставок средств ПВО на Украину.

«Мы должны делать больше для удовлетворения неотложных потребностей Украины в средствах ПВО, которые могут помочь защитить энергетическую инфраструктуру Украины», — приводит ТАСС его слова на заседании созданной странами Запада группы по координации поставок вооружений Украине.

Остин добавил, что рассчитывает на достижение значительного прогресса в этом вопросе.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты продолжат предоставлять Украине военную помощь, в том числе системы ПВО.