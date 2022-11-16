Глава Пентагона призвал Запад «делать больше» для поставок средств ПВО Украине
- РИА Новости
«Мы должны делать больше для удовлетворения неотложных потребностей Украины в средствах ПВО, которые могут помочь защитить энергетическую инфраструктуру Украины», — приводит ТАСС его слова на заседании созданной странами Запада группы по координации поставок вооружений Украине.
Остин добавил, что рассчитывает на достижение значительного прогресса в этом вопросе.
Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты продолжат предоставлять Украине военную помощь, в том числе системы ПВО.