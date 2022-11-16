Узнать больше

Глава Пентагона призвал Запад «делать больше» для поставок средств ПВО Украине

Короткая ссылка
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны должны «делать больше» для поставок средств ПВО на Украину.
Глава Пентагона призвал Запад «делать больше» для поставок средств ПВО Украине
  • РИА Новости

«Мы должны делать больше для удовлетворения неотложных потребностей Украины в средствах ПВО, которые могут помочь защитить энергетическую инфраструктуру Украины», — приводит ТАСС его слова на заседании созданной странами Запада группы по координации поставок вооружений Украине.

Остин добавил, что рассчитывает на достижение значительного прогресса в этом вопросе.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты продолжат предоставлять Украине военную помощь, в том числе системы ПВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить