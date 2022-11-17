Foreign Policy: в НАТО обеспокоены дальнейшими поставками оружия на Украину
- РИА Новости
Об этом сообщили обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Маккиннон со ссылкой на источник в НАТО.
«Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены», — заявил представитель альянса.
По его словам, в НАТО идут дискуссии о том, как поддержать членов организации, если их запасы оборудования упадут ниже уровня, необходимого для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.
Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в беседе с RT, что НАТО может использовать инцидент с падением ракеты в Польше, чтобы оправдать предоставление Киеву более совершенных средств противовоздушной обороны.