Страны Североатлантического альянса опасаются, что в связи с продолжительными поставками оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования.

Об этом сообщили обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Маккиннон со ссылкой на источник в НАТО.

«Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены», — заявил представитель альянса.

По его словам, в НАТО идут дискуссии о том, как поддержать членов организации, если их запасы оборудования упадут ниже уровня, необходимого для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в беседе с RT, что НАТО может использовать инцидент с падением ракеты в Польше, чтобы оправдать предоставление Киеву более совершенных средств противовоздушной обороны.