Узнать больше

Риттер: НАТО может использовать инцидент в Польше для передачи Киеву новых систем ПВО

Короткая ссылка
Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в беседе с RT, что НАТО может использовать инцидент с падением ракеты в Польше, чтобы оправдать предоставление Киеву более совершенных средств противовоздушной обороны.
Риттер: НАТО может использовать инцидент в Польше для передачи Киеву новых систем ПВО
  • РИА Новости

«Думаю, НАТО, разбирая этот случай, рассмотрит возможность внедрения более совершенных систем противовоздушной обороны», — сказал он.

По его словам, «вне зависимости от этого инцидента НАТО уже и так хотелось предоставить Украине дополнительное военное оборудование и финансовую помощь».

Также Риттер заявил, что страны Прибалтики и Польша «ищут драки, которую самостоятельно не потянут», и для этого им нужны США и члены НАТО.

Кроме того, бывший американский разведчик заявил в беседе с RT, что все обвинения в якобы падении российской ракеты на территории Польши являются частью схемы по вовлечению НАТО в украинский конфликт.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.

По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить