Риттер: НАТО может использовать инцидент в Польше для передачи Киеву новых систем ПВО

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в беседе с RT, что НАТО может использовать инцидент с падением ракеты в Польше, чтобы оправдать предоставление Киеву более совершенных средств противовоздушной обороны.

«Думаю, НАТО, разбирая этот случай, рассмотрит возможность внедрения более совершенных систем противовоздушной обороны», — сказал он.

По его словам, «вне зависимости от этого инцидента НАТО уже и так хотелось предоставить Украине дополнительное военное оборудование и финансовую помощь».

Также Риттер заявил, что страны Прибалтики и Польша «ищут драки, которую самостоятельно не потянут», и для этого им нужны США и члены НАТО.

Кроме того, бывший американский разведчик заявил в беседе с RT, что все обвинения в якобы падении российской ракеты на территории Польши являются частью схемы по вовлечению НАТО в украинский конфликт.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.

По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.