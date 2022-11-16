Риттер назвал инцидент в Польше частью схемы по вовлечению НАТО в конфликт на Украине

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в беседе с RT, что все обвинения в якобы падении российской ракеты на территории Польши являются частью схемы по вовлечению НАТО в украинский конфликт.

Он заявил, что Украина, Польша и страны Прибалтики предрасположены к чересчур острому реагированию на любые инциденты, которыми можно было бы обосновать вовлечение НАТО в конфликт.

«Это буря в стакане. Думаю, любая экспертиза чётко покажет, что это было украинское оружие. Кроме того, у НАТО есть исчерпывающие доказательства того, что Россия здесь ни при чём», — заявил Риттер.

По его словам, «максимум, на что они могут надеяться, — это заключение, что Украина была вынуждена осуществить пуск этих ракет в рамках самообороны».

Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.