Риттер назвал инцидент в Польше частью схемы по вовлечению НАТО в конфликт на Украине
- РИА Новости
Он заявил, что Украина, Польша и страны Прибалтики предрасположены к чересчур острому реагированию на любые инциденты, которыми можно было бы обосновать вовлечение НАТО в конфликт.
«Это буря в стакане. Думаю, любая экспертиза чётко покажет, что это было украинское оружие. Кроме того, у НАТО есть исчерпывающие доказательства того, что Россия здесь ни при чём», — заявил Риттер.
По его словам, «максимум, на что они могут надеяться, — это заключение, что Украина была вынуждена осуществить пуск этих ракет в рамках самообороны».
Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.
16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.