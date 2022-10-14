Экс-премьер России Степашин: Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения.

Об этом заявил бывший председатель российского правительства Сергей Степашин.

«Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения», — цитирует его РИА Новости.

Степашин рассказал, что Путин проводил встречи с президентом США, премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ по вопросам расширения НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.

Меркель отмечала, что прочного мира в Европе удастся достичь только при участии России.