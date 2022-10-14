Экс-премьер России Степашин: Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения
Об этом заявил бывший председатель российского правительства Сергей Степашин.
«Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения», — цитирует его РИА Новости.
Степашин рассказал, что Путин проводил встречи с президентом США, премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ по вопросам расширения НАТО.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.
Меркель отмечала, что прочного мира в Европе удастся достичь только при участии России.