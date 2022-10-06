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Меркель заявила, что мира в Европе можно достичь только при участии России

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Прочного мира в Европе удастся достичь только при участии России, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле ещё не закончилась», — приводит её слова ТАСС со ссылкой на DPA.

Меркель назвала ситуацию на Украине «глубоким поворотным моментом», подчеркнув необходимость серьёзнее относиться к заявлениям президента России Владимира Путина.

«Нам всем настоятельно рекомендуется серьёзно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала», — сказала она.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Меркель отметила, что серьёзное отношение к этим предупреждениям свидетельствовало бы о политической мудрости, а не о слабости.

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