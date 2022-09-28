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Меркель считает, что Европе нужно серьёзно отнестись к словам Путина о защите России

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что к словам президента России Владимира Путина о готовности защищать государство нужно относиться серьёзно, а не отмахиваться от них. По её мнению, серьёзное отношение к этим предупреждениям свидетельствовало бы о политической мудрости, а не о слабости.
Меркель считает, что Европе нужно серьёзно отнестись к словам Путина о защите России
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Trutschel

Об этом она сказала на открытии фонда бывшего федерального канцлера Гельмута Коля.

«Не отмахиваться от них, как от блефа, а серьёзно относиться к ним — это не признак слабости, а признак политической мудрости», — цитирует Меркель Süddeutsche Zeitung.

Президент Сербии Александр Вучич ранее выразил уверенность, что российский лидер не блефует, когда говорит о готовности использовать все средства для защиты российского народа.

В своём выступлении 21 сентября Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

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