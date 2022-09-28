Меркель считает, что Европе нужно серьёзно отнестись к словам Путина о защите России
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Об этом она сказала на открытии фонда бывшего федерального канцлера Гельмута Коля.
«Не отмахиваться от них, как от блефа, а серьёзно относиться к ним — это не признак слабости, а признак политической мудрости», — цитирует Меркель Süddeutsche Zeitung.
Президент Сербии Александр Вучич ранее выразил уверенность, что российский лидер не блефует, когда говорит о готовности использовать все средства для защиты российского народа.
В своём выступлении 21 сентября Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.