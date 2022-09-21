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Вучич: заявления Путина о готовности защищать Россию всеми средствами не являются блефом

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Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о готовности использовать все средства для защиты российского народа.
Вучич: заявления Путина о готовности защищать Россию всеми средствами не являются блефом
  • AFP
  • © François WALSCHAERTS

«Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», — приводит его слова телеканал Newsmax.

Вучич также выразил надежду на скорое наступление мира на Украине.

Он призвал все стороны сделать всё от них зависящее, чтобы прийти к компромиссному решению.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Также Путин в обращении к российским гражданам сообщил, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.

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