Вучич: заявления Путина о готовности защищать Россию всеми средствами не являются блефом
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«Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», — приводит его слова телеканал Newsmax.
Вучич также выразил надежду на скорое наступление мира на Украине.
Он призвал все стороны сделать всё от них зависящее, чтобы прийти к компромиссному решению.
Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.
Также Путин в обращении к российским гражданам сообщил, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.