Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Об этом она заявила в интервью изданию Zeit.

«Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время», — утверждает Меркель.

Также она заявила, что «всем было понятно», что конфликт на Украине был заморожен, а проблема осталась нерешённой.

По её словам, Киев использовал это время, чтобы «стать сильнее».

Кроме того, Меркель считает, что конфликт на Украине завершится переговорами.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко во время беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом, рассказал, что подписал Минские соглашения, чтобы выиграть время.