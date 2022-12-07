Меркель заявила, что конфликт на Украине завершится переговорами

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что конфликт на Украине завершится переговорами.

Об этом она заявила в интервью газете Zeit.

«Когда-нибудь он (конфликт на Украине. — RT) завершится переговорами», — сказала Меркель.

Также экс-канцлер заявила о существовании разницы между «миром по диктату» и «дружеским открытым разговором друг с другом», отметив, что больше не хочет обсуждать эту тему.

Ранее Меркель призналась, что под конец правления ей не удалось на уровне ЕС добиться нового формата диалога с Москвой.