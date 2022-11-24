Spiegel: Меркель заявила, что ей не дали наладить диалог с Путиным

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что под конец правления ей не удалось на уровне ЕС добиться нового формата диалога с Москвой.

В интервью Der Spiegel она отметила, что спецоперация на Украине не стала неожиданностью, так как Минские соглашения были подорваны.

«Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном ещё раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: «Осенью она уже уйдёт», — сказала Меркель.

Экс-канцлер заявила, что если бы снова выдвинула свою кандидатуру на пост, то продолжила бы добиваться встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Меркель отмечала, что прочного мира в Европе удастся достичь только при участии России.

Она также заявила, что Европе нужно серьёзно отнестись к словам Путина о защите России.