Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Украины Петра Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии.

Об этом он сказал в обращении к гражданам, сообщает РИА Новости.

По словам Вучича, заявление Меркель «драматично меняет положение вещей», прежде всего в политическом смысле.

«Для меня это ясный сигнал — кому нельзя верить», — сказал президент Сербии.

Он добавил, что возникает вопрос, как быть малым странам, если «они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию».

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

До этого Порошенко во время беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом, рассказал, что подписал Минские соглашения, чтобы выиграть время.

Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель о Минских соглашениях.