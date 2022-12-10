Узнать больше

Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии

Короткая ссылка
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Украины Петра Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии.

Об этом он сказал в обращении к гражданам, сообщает РИА Новости.

По словам Вучича, заявление Меркель «драматично меняет положение вещей», прежде всего в политическом смысле.

«Для меня это ясный сигнал — кому нельзя верить», — сказал президент Сербии.

Он добавил, что возникает вопрос, как быть малым странам, если «они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию».

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

До этого Порошенко во время беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом, рассказал, что подписал Минские соглашения, чтобы выиграть время.

Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель о Минских соглашениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить