Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель о Минских соглашениях

Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

«Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает», — сказал Путин на пресс-конференции.

По его словам, он не ожидал это услышать от бывшего канцлера Германии, поскольку всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведёт себя в отношениях с Россией искренне.

«Да, оно на стороне Украины находилось, поддерживало Украину, но мне всё-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты в том числе в рамках Минского процесса», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что такое высказывание Меркель говорит о том, что Россия правильно сделала, начав спецоперацию, потому что Минские соглашения никто не собирался исполнять.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Меркель поступила «мелко и мерзко», сделав «выпад» в отношении Минских соглашений.