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Лукашенко назвал мерзкими заявления экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поступила «мелко и мерзко», сделав «выпад» в отношении Минских соглашений, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так он прокомментировал заявления Меркель о том, что она способствовала подписанию договорённостей ради того, чтобы Украина получила время на усиление своих позиций.

«Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно», — сказал Лукашенко в разговоре с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

По словам президента республики, Меркель, сказав об этом, «поступила мелко, мерзко».

«Она хочет быть в тренде», — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что Минские соглашения и позиция Меркель на момент подписания «были очень серьёзны».

Меркель ранее назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

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