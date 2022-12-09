Лукашенко назвал мерзкими заявления экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях
«Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно», — сказал Лукашенко в разговоре с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».
По словам президента республики, Меркель, сказав об этом, «поступила мелко, мерзко».
«Она хочет быть в тренде», — добавил он.
Лукашенко подчеркнул, что Минские соглашения и позиция Меркель на момент подписания «были очень серьёзны».
Меркель ранее назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».