Лавров: Россия готова говорить об остановке конфликта в случае серьёзного предложения
- РИА Новости
Об этом он сказал на форуме «Примаковские чтения».
Глава МИД отметил, что французский президент Эммануэль Макрон «сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались время от времени».
«Если сейчас будет серьёзное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — цитирует его ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что Россия будет готова к серьёзному разговору с Западом, когда к руководству в западных странах придут дальновидные люди.