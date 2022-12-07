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Лавров: Россия готова говорить об остановке конфликта в случае серьёзного предложения

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова говорить об остановке конфликта на Украине в случае поступления серьёзного предложения, которое должно учитывать российские интересы.
Лавров: Россия готова говорить об остановке конфликта в случае серьёзного предложения
  • РИА Новости

Об этом он сказал на форуме «Примаковские чтения».

Глава МИД отметил, что французский президент Эммануэль Макрон «сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались время от времени».

«Если сейчас будет серьёзное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — цитирует его ТАСС. 

Ранее Лавров заявил, что Россия будет готова к серьёзному разговору с Западом, когда к руководству в западных странах придут дальновидные люди.

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