Лавров: Россия пойдёт на диалог, когда к руководству на Западе придут дальновидные люди
- РИА Новости
Об этом он сказал на форуме «Примаковские чтения».
По словам Лаврова, Запад прекратил сотрудничать с Россией и «построил стену, по большому счёту».
Министр уточнил, что Россия работает с теми, кто к этому готов, передаёт ТАСС.
Глава МИД также добавил, что Россия будет готова к серьёзному разговору с Западом, когда в западных странах и структурах, созданных в Европе и США, придут «люди, которые способны видеть чуть-чуть дальше двухлетних электоральных циклов».
Также Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась.