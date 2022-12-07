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Лавров: Россия пойдёт на диалог, когда к руководству на Западе придут дальновидные люди

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова к серьёзному разговору с Западом, когда к руководству в западных странах придут дальновидные люди.
Лавров: Россия пойдёт на диалог, когда к руководству на Западе придут дальновидные люди
  • РИА Новости

Об этом он сказал на форуме «Примаковские чтения».

По словам Лаврова, Запад прекратил сотрудничать с Россией и «построил стену, по большому счёту».

Министр уточнил, что Россия работает с теми, кто к этому готов, передаёт ТАСС.

Глава МИД также добавил, что Россия будет готова к серьёзному разговору с Западом, когда в западных странах и структурах, созданных в Европе и США, придут «люди, которые способны видеть чуть-чуть дальше двухлетних электоральных циклов».

Также Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась.

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