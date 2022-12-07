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Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась. Об этом министр сказал на международном форуме «Примаковские чтения».
Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась
  • РИА Новости

«Глобализация по-американски закончилась», — цитирует его РИА Новости

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что «какие-то остаточные процессы неизбежно придётся пережить», однако параллельно выстраивается новая система, в том числе финансовая и логистическая.

Лавров отметил, что новая система не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства западных стран.

Министр иностранных дел подчеркнул, что у России есть настоящие партнёры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ.

Ранее заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов Уэнди Шерман заявила, что стабильность в отношениях России и США вряд ли наступит в ближайшее время. 

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