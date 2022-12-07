Замгоссекретаря Шерман: стабильность в отношениях России и США наступит не скоро

Заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов Уэнди Шерман заявила, что стабильность в отношениях России и США вряд ли наступит в ближайшее время.

Шерман выразила надежду, что страны вернутся к стабильности, которая была «на протяжении десятилетий после Второй мировой войны».

«Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время», — цитирует её РИА Новости.

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва вынуждена регулярно посылать Вашингтону и НАТО предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Москвой возможны при её заинтересованности.