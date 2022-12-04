Блинкен: переговоры с Россией возможны при заинтересованности Москвы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией возможны в случае если Москва продемонстрирует заинтересованность в дипломатии.
Блинкен: переговоры с Россией возможны при заинтересованности Москвы
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«Всегда есть ценность дипломатии, если вовлечённые стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии», — приводит РИА Новости слова Блинкена в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что переговоры с Россией не будут на повестке, пока российские власти не покажут заинтересованность в их существенном исходе.

Как отмечали в Кремле, для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты констатируют отсутствие готовности президента Украины Владимира Зеленского к началу переговорного процесса с Россией об урегулировании украинского кризиса.

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