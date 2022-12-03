Глава МИД Британии заявил, что в НАТО не видят готовности Путина к переговорам по Украине

В НАТО не видят серьёзной готовности президента России Владимира Путина к диалогу по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

«В настоящий момент атмосфера, которую я уловил (на встрече. — RT) НАТО, такова, что Владимир Путин в действительности не проявляет добросовестности», — цитирует его ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Он добавил, что «очень тяжело» говорить о возможности переговоров в следующем году.

Как отмечали в Кремле, для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты констатируют отсутствие готовности президента Украины Владимира Зеленского к началу переговорного процесса с Россией об урегулировании украинского кризиса.