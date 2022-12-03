Глава МИД Британии заявил, что в НАТО не видят готовности Путина к переговорам по Украине

Короткая ссылка
В НАТО не видят серьёзной готовности президента России Владимира Путина к диалогу по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

«В настоящий момент атмосфера, которую я уловил (на встрече. — RT) НАТО, такова, что Владимир Путин в действительности не проявляет добросовестности», — цитирует его ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Он добавил, что «очень тяжело» говорить о возможности переговоров в следующем году.

Как отмечали в Кремле, для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты констатируют отсутствие готовности президента Украины Владимира Зеленского к началу переговорного процесса с Россией об урегулировании украинского кризиса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить