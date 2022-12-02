Кирби: США не видят со стороны Зеленского готовности к переговорам с Россией
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«Президент Зеленский тоже говорил, что верит в дипломатическое решение, но он тоже не готов», — приводит его слова РИА Новости.
Кирби добавил, что Вашингтон не намерен «насильно усаживать» Киев за стол переговоров.
В ноябре Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе якобы ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.
После этого руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак отметил, что никакого «краткого перемирия» Россия Украине не предлагала.
Как отмечали в Кремле, для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.