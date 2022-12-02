Кирби: США не видят со стороны Зеленского готовности к переговорам с Россией

Соединённые Штаты констатируют отсутствие готовности президента Украины Владимира Зеленского к началу переговорного процесса с Россией об урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности Джон Кирби.

«Президент Зеленский тоже говорил, что верит в дипломатическое решение, но он тоже не готов», — приводит его слова РИА Новости.

Кирби добавил, что Вашингтон не намерен «насильно усаживать» Киев за стол переговоров.

В ноябре Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе якобы ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.

После этого руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак отметил, что никакого «краткого перемирия» Россия Украине не предлагала.

Как отмечали в Кремле, для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.