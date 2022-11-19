Зеленский заявил, что Россия ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.

«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — приводит РИА Новости его слова на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.