Глава офиса Зеленского заявил, что никаких предложений о «перемирии» Киеву не поступало
- РИА Новости
«Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», — цитирует Ермака Politico.
Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, заявил, что Россия в переговорном процессе якобы ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил надежду, что Киев вернётся за стол переговоров с Москвой.