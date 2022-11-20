Глава офиса Зеленского заявил, что никаких предложений о «перемирии» Киеву не поступало

Россия не предлагала Украине «краткое перемирие», о котором говорил украинский президент Владимир Зеленский, сообщил руководитель его офиса Андрей Ермак.

«Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», — цитирует Ермака Politico.

Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, заявил, что Россия в переговорном процессе якобы ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил надежду, что Киев вернётся за стол переговоров с Москвой.