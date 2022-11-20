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Глава офиса Зеленского заявил, что никаких предложений о «перемирии» Киеву не поступало

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Россия не предлагала Украине «краткое перемирие», о котором говорил украинский президент Владимир Зеленский, сообщил руководитель его офиса Андрей Ермак.
Глава офиса Зеленского заявил, что никаких предложений о «перемирии» Киеву не поступало
  • РИА Новости

«Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», — цитирует Ермака Politico.

Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, заявил, что Россия в переговорном процессе якобы ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил надежду, что Киев вернётся за стол переговоров с Москвой.

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