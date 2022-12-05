Лавров: Россия регулярно посылает НАТО и США сигналы о недопустимости столкновения ядерных стран

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона вынуждена регулярно посылать США и НАТО предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав.

Об этом он сказал в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьёзную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счёт», — цитирует его РИА Новости.

При этом Лавров отметил, что вместо того, чтобы отнестись к этим сигналам серьёзно, на Западе их злонамеренно искажают и обвиняют нас в использовании «риторики угроз».

Ранее Лавров заявил о риске перерастания конфликта между ядерными державами в ядерную войну.