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Лавров: Россия регулярно посылает НАТО и США сигналы о недопустимости столкновения ядерных стран

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона вынуждена регулярно посылать США и НАТО предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав.
Лавров: Россия регулярно посылает НАТО и США сигналы о недопустимости столкновения ядерных стран
  • РИА Новости

Об этом он сказал в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьёзную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счёт», — цитирует его РИА Новости.

При этом Лавров отметил, что вместо того, чтобы отнестись к этим сигналам серьёзно, на Западе их злонамеренно искажают и обвиняют нас в использовании «риторики угроз».

Ранее Лавров заявил о риске перерастания конфликта между ядерными державами в ядерную войну.

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