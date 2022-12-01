Лавров заявил о риске перерастания конфликта между ядерными державами в ядерную войну

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Глава МИД России Сергей Лавров предупредил об огромном риске перерастания в ядерную войну любого конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием.
Лавров заявил о риске перерастания конфликта между ядерными державами в ядерную войну
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  • © MFA Russia

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности. 

Лавров напомнил, что в июне 2021 года президенты России и США приняли совместное заявление о том, что ядерная война не может быть выиграна, в связи с этим её нельзя развязывать. 

Также глава МИД заявил, что есть аналогичное заявление пяти стран, обладающих ядерным оружием. 

При этом он подчеркнул, что недопустима также любая война между ядерными державами. 

«Даже если её кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную войну будет огромным», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что Москву тревожит стремительная эволюция НАТО, в том числе в контексте развязанной Западом войны против России на Украине и глобальной безопасности.

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