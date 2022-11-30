Лавров: Россию тревожит стремительная эволюция НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москву тревожит стремительная эволюция НАТО, в том числе в контексте развязанной Западом войны против России на Украине и глобальной безопасности.

Об этом он сказал в ходе встречи с участниками программы «Диалог во имя будущего».

«Нас тревожит стремительная эволюция Североатлантического альянса, в том числе в контексте развязанной Западом против нас войны на Украине и глобальной безопасности», — цитирует его ТАСС.

Он также напомнил, что до недавнего времени всех убеждали, что Североатлантический альянс является оборонительным союзом, который только занимается защитой территорий стран — членов НАТО.

Также Лавров заявил о необходимости избегать военного столкновения между ядерными державами. 

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