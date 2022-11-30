Лавров заявил о необходимости избегать военного столкновения между ядерными державами

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Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения между собой, в том числе с использованием обычных вооружений.

Об этом министр иностранных дел России заявил на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

Лавров напомнил, что позиция России по вопросу применения ядерного оружия остаётся неизменной — в ядерной войне нет победителей, и она не должна быть развязана.

«Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, эскалация в данном вопросе может приобрести неконтролируемый характер.

27 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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