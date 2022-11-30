Лавров заявил о необходимости избегать военного столкновения между ядерными державами
Об этом министр иностранных дел России заявил на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».
Лавров напомнил, что позиция России по вопросу применения ядерного оружия остаётся неизменной — в ядерной войне нет победителей, и она не должна быть развязана.
«Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», — сказал дипломат.
По словам Лаврова, эскалация в данном вопросе может приобрести неконтролируемый характер.
27 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.
В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.