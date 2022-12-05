Депутат Дюпон-Эньян: ЕС должен прекратить поставки оружия Киеву и «успокоить» Зеленского

Депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян заявил, что Евросоюз должен прекратить поставки оружия Украине, снять санкции против России и «успокоить» украинского лидера Владимира Зеленского.

«Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского», — заявил он в эфире телеканала Europe 1.

По его словам, конфликт на Украине «толкает» Европу на социальный и экономический суицид.

Дюпон-Эньян отметил, что ситуация на Украине «зашла не в то русло» и ставит в выгодное положение Китай и США.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 выразил уверенность, что Франция и Соединённые Штаты совместно должны подготовить диалог между Россией и Украиной.