Депутат Дюпон-Эньян: ЕС должен прекратить поставки оружия Киеву и «успокоить» Зеленского
«Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского», — заявил он в эфире телеканала Europe 1.
По его словам, конфликт на Украине «толкает» Европу на социальный и экономический суицид.
Дюпон-Эньян отметил, что ситуация на Украине «зашла не в то русло» и ставит в выгодное положение Китай и США.
Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страны Запада должны убедить киевские власти сесть за стол переговоров с Россией.
Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 выразил уверенность, что Франция и Соединённые Штаты совместно должны подготовить диалог между Россией и Украиной.