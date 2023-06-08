«Следствие недальновидных действий»: экономика еврозоны вошла в рецессию

Еврокомиссия признала начало рецессии в еврозоне, после того как экономика региона сократилась второй квартал подряд. Власти пока пытаются сохранять оптимизм на фоне по-прежнему позитивной ситуации в сфере занятости. Однако уровень деловой активности в промышленности Европы уже обновил трёхлетний минимум, потребительский спрос уверенно снижается, а инфляция втрое превышает целевые значения. Такое положение дел специалисты объясняют последствиями антироссийских санкций. Разрыв торговых связей с Москвой и отказ от закупок энергосырья у РФ ударили по производителям в ЕС и привели к удорожанию многих товаров. Для борьбы с ростом цен европейское руководство впервые за много лет прибегло к повышению процентных ставок, что только осложнило экономическую ситуацию в регионе, считают аналитики.

С января по март 2023 года общий объём валового внутреннего продукта стран еврозоны уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 8 июня, докладе статистической службы ЕС.

Как следует из материалов ведомства, с октября по декабрь 2022-го динамика европейского ВВП также была отрицательной. Тогда показатель тоже сократился на 0,1% в квартальном выражении.

Таким образом, экономический спад в Европе продолжается уже два квартала подряд. Подобную ситуацию традиционно принято считать началом рецессии.

Наиболее ощутимое снижение ВВП по итогам I квартала 2023 года было зафиксировано в Ирландии (-4,6%), Литве (-2,1%), Нидерландах (-0,7%), Эстонии (-0,6%) и Мальте (-0,5%). При этом Германии — крупнейшей экономике еврозоны — также не удалось избежать падения (-0,3%).

Специалисты Еврокомиссии уже подтвердили наступление рецессии в регионе, но пока считают её незначительной. С таким заявлением в четверг во время брифинга выступила представитель ЕК Верле Нютс.

«Текущие данные свидетельствуют о том, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Уровень занятости при этом продолжил расти, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро», — подчеркнула Нютс.

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Тем не менее, хотя ситуация на европейском рынке труда сегодня остаётся позитивной, слабый потребительский спрос и высокие цены оказывают заметное давление на экономику региона. К такому выводу пришли эксперты британской консалтинговой компании Oxford Economics.

«Текущая динамика ВВП обусловлена значительным падением импорта. Безусловно, на фоне крупнейшего за всю историю (без учёта первой волны локдаунов) сжатия госрасходов и сокращения потребительских трат внутренний спрос находится не в лучшем состоянии… Несмотря на то, что снижение потребления газа и умеренные температуры значительно сократили риск введения нормирования газа, экономика еврозоны всё же ощутила на себе последствия высоких цен на энергоносители и инфляции, скатываясь в рецессию», — отметили авторы исследования.

Заводской мрак

Мощным сдерживающим фактором для экономики еврозоны стало ухудшение ситуации в производственном секторе, о чём говорится в докладе американской компании S&P Global и Гамбургского коммерческого банка. Причём, по словам аналитиков, с наиболее серьёзными трудностями сегодня столкнулись немецкие промышленники.

«В целом компании производственного сектора менее оптимистичны в отношении перспектив своего производства в течение следующих 12 месяцев. Это обусловлено не только значительным снижением объёмов новых заказов, но и уменьшением запасов промежуточных ресурсов и объёмов их закупок», — объяснил главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сайрус де ла Рубиа.

Согласно последним подсчётам Евростата, в марте 2023 года промышленное производство в еврозоне сократилось на 4,1% по сравнению с февралём. При этом наиболее ощутимо (сразу на 15,4%) просел выпуск капитальных товаров, таких как машины, станки и оборудование.

В последующие месяцы положение дел в промышленности Европы только усугубилось, отмечают специалисты S&P Global. По данным организации, в мае индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны обновил трёхлетний минимум и обвалился до 44,8 пункта. Причём начиная с июля 2022-го значение непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов, что традиционно указывает на развитие негативных тенденций в отрасли.

«Текущая ситуация стала следствием недальновидных действий властей Евросоюза. В прошлом году ЕС один за другим принимал санкционные пакеты против России, что привело к удорожанию энергоносителей, ускорению инфляции и снижению конкурентоспособности европейских товаров на мировом рынке. Товарооборот закономерно уменьшился, что и обернулось спадом ВВП», — объяснил RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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Напомним, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине Европа вместе с США и рядом других государств стала вводить в отношении Москвы беспрецедентные по своему масштабу санкции. Всего на сегодняшний день ЕС одобрил десять пактов различных рестрикций. В результате, по данным Еврокомиссии, под ограничения подпало почти 55% экспорта из Европы в Россию (примерно на €55 млрд в год) и более 60% поставок из РФ в ЕС (на €90 млрд).

«Многие страны Евросоюза, особенно государства Восточной Европы, были очень крепко завязаны на торговых отношениях с Россией. В результате разрыва этих связей рецессия в регионе, по сути, началась ещё 2022 году и сейчас становится всё более заметной, потому что скрывать её больше невозможно», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Помимо прекращения поставок ряда своих товаров в Россию, в 2022 году Европа в рамках санкционной политики начала отказываться от закупок энергоресурсов у Москвы. Так, с декабря ЕС официально ввёл эмбарго на импорт нефти из РФ морем и вместе с государствами G7 запретил своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене сверх определённого лимита. В феврале 2023-го аналогичные меры были приняты и в отношении торговли нефтепродуктами.

Одновременно Евросоюз резко уменьшил и закупки российского газа. В 2022 году прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию, а транспортировка газа по системе «Северный поток» стала невозможной в результате теракта на магистралях.

«После отказа от дешёвого российского газа Европа стала активнее закупать СПГ у США и некоторых других продавцов. Впрочем, эти поставки начали обходиться ЕС уже гораздо дороже, что в итоге обернулось рекордным разгоном инфляции. Ряд крупных энергоёмких компаний стали переносить производства из Европы в те же Соединённые Штаты и Китай, где энергоресурсы дешевле. Это тоже способствовало снижению ВВП многих стран региона», — объяснила RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Высокие ставки

Отметим, что, если ещё в начале 2022-го уровень годовой инфляции в еврозоне составлял около 5%, то уже в октябре значение поднималось до 10,6% — максимальной отметки за всю историю. Для обуздания цен Европейский центробанк решил перейти к повышению процентной ставки, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживал её около нулевой отметки.

Менее чем за год базовую ставку в еврозоне подняли уже семь раз, а сейчас она составляет 3,75% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким со времён мирового финансового кризиса 2008 года.

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Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

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Отметим, что начиная с ноября 2022 года рост потребительских цен в еврозоне стал постепенно замедляться и, по предварительной оценке Евростата, в мае 2023-го он составил 6,1%. Впрочем, нынешний уровень инфляции в регионе всё ещё втрое превышает целевую отметку ЕЦБ в 2%.

«В последние месяцы инфляция замедлилась во многом потому, что при таких высоких ценах начал попросту разрушаться потребительский спрос. При этом отмечу, что инфляция в еврозоне носит немонетарный характер, то есть она вызвана резким ростом издержек производства. Поэтому классические методы борьбы с повышением цен в виде ужесточения монетарной политики приносят очень небольшой эффект», — считает Мильчакова.

Тем не менее ЕЦБ намерен продолжить свой нынешний курс и уже 15 июня может вновь поднять свою процентную ставку. По мнению Артёма Деева, в этом случае европейский инвестрынок окажется под новым ударом, а ситуация в экономике региона станет ещё более сложной. Похожей точки зрения придерживается и Владимир Оленченко.