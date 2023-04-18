«Гарантий, что природа сделает такой подарок, нет»: в «Газпроме» заявили, что тёплая погода помогла Европе пройти зиму

Тёплая погода в минувшем отопительном сезоне во многом помогла Европе пройти зиму, заявили в «Газпроме». В компании отметили, что гарантий повторения такого подарка со стороны природы в следующем отопительном сезоне нет. В «Газпроме» также заявили, что достичь прежних высоких значений заполненности газовых хранилищ Европе будет непросто на фоне политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа.

В компании «Газпром» заявили, что у жителей Европы нет гарантий, что предстоящий зимний сезон окажется таким же тёплым, как предыдущий. Об этом говорится в новом сообщении компании, посвящённом окончанию сезона отбора газа в европейские хранилища.

«Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла тёплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», — заявили в «Газпроме».

Компания привела данные Gas Infrastructure Europe (GIE), в соответствии с которыми сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Отмечается, что уровень заполненности ПХГ снизился до 55% и составил 55,4 млрд куб. м.

Согласно приведённым данным, на 16 апреля 2023 года объём активного газа в ПХГ Европы составил 56,6 млрд куб. При этом на аналогичную дату в 2020 году этот показатель был равен 58 млрд куб. м.

Как отметили в «Газпроме», европейские компании уже должны восполнить на 1,4 млрд куб. м больше, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019—2020 годов.

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«Это будет сделать очень непросто с учётом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа», — отметили в компании.

Кроме того, продолжили в «Газпроме», большое влияние на объёмы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ.

«В таких условиях восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей», — заключили в «Газпроме».

По данным Еврокомиссии, в ноябре 2022 года доля российского газа на рынке Европы составила 12,9%. Годом ранее этот показатель составил 40,5%.

Между тем в конце 2022 года вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейский рынок остаётся актуальным для России.

В интервью ТАСС он отметил, что Москва поставляет в Европу газ через «Турецкий поток» и Украину. Кроме того, по словам Новака, обсуждается реализация дополнительных объёмов поставок газа через Турцию после создания в этой стране хаба.

В то же время он напомнил, что газопровод Ямал — Европа был остановлен по политическим причинам.

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Комментируя заявление «Газпрома», первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских предположил, что следующий отопительный сезон в Европе может оказаться более тяжёлым, поскольку вероятность повторения тёплой зимы невелика.

В беседе с RT он также отметил, что в 2022 году Европа ещё получала газ из России.

«Европа почти половину года получала дешёвый трубный газ из России. То есть газ шёл в Европу, пока Зеленский не перекрыл одну транспортную систему и пока «Северный поток» не был взорван», — сказал депутат.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что засушливое лето также способно спровоцировать высокое потребление газа.

«Прошлое лето было засушливым, объёмы потребления газа были высокими. Ветра не было, ГЭС пересохли, приходилось возвращаться на газ, и его не хватало», — сказал эксперт.

В то же время он придерживается мнения, что европейцам повезло с этой зимой.

«Она была очень тёплая, и газа на отопление уходило очень мало. Во многих странах температура ниже 0 °С не опускалась. Ежесуточный объём потребления газа был небольшой. Но нельзя рассчитывать, что подобное явление будет постоянно», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, достаточно морозной зимы для того, чтобы установились высокие цены. Он полагает, что европейцы столкнутся с рисками в газовой сфере к 2024 году, поскольку ежесуточно получать объёмы газа в существующих условиях крайне сложно.

«Они могут накачать газ в хранилища, подготовиться к отопительному сезону. Но импорта текущего может не хватать», — отметил Юшков.