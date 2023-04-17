Глава Минэнерго Турции: ряд европейских стран заинтересованы в покупке газа через хаб
«Мы контактируем с европейскими странами, нуждающимися в газе. Первой наше предложение о хабе поддержала Болгария, в начале года мы достигли соглашения и начали поставки», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала NTV.
Донмёз добавил, что в проекте заинтересованы Северная Македония, Румыния, Венгрия, Сербия и Босния и Герцеговина.
Также сообщалось, что Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров природного газа в год через газовый хаб.