Глава Минэнерго Турции: ряд европейских стран заинтересованы в покупке газа через хаб

Ряд европейских стран заинтересованы в приобретении газа через создаваемый в Турции хаб. Об этом заявил глава турецкого Минэнерго Фатих Донмёз.

«Мы контактируем с европейскими странами, нуждающимися в газе. Первой наше предложение о хабе поддержала Болгария, в начале года мы достигли соглашения и начали поставки», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала NTV.

Донмёз добавил, что в проекте заинтересованы Северная Македония, Румыния, Венгрия, Сербия и Босния и Герцеговина.

Также сообщалось, что Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров природного газа в год через газовый хаб.