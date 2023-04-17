Минэнерго: Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров газа в год через газовый хаб

Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров природного газа в год через газовый хаб. Об этом заявил глава Минэнерго республики Фатих Донмёз.

«Из порядка 100 млрд кубометров получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать», — цитирует его ТАСС.

Донмёз отметил, что Турция уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями в Европе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.