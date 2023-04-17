Минэнерго: Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров газа в год через газовый хаб
- РИА Новости
«Из порядка 100 млрд кубометров получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать», — цитирует его ТАСС.
Донмёз отметил, что Турция уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями в Европе.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.