Минэнерго: Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров газа в год через газовый хаб

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Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров природного газа в год через газовый хаб. Об этом заявил глава Минэнерго республики Фатих Донмёз.
Минэнерго: Турция сможет продавать до 40 млрд кубометров газа в год через газовый хаб
  • РИА Новости

«Из порядка 100 млрд кубометров получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать», — цитирует его ТАСС.

Донмёз отметил, что Турция уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями в Европе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.

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